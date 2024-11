Iniziata l’urbanizzazione di viale Europa

Iniziata in questi giorni la tanto discussa urbanizzazione fra viale Europa, via Canale Molinetto e lo scolo Lama. Il progetto fu approvato dalla maggioranza in consiglio comunale senza i voti del Movimento 5 Stelle e degli allora consiglieri di Ravenna Coraggiosa. Contrari i partiti di opposizione. Fu una discussione molto accesa, soprattutto a causa della presenza del canale d’acqua e delle possibili conseguenze in eventuali nuove alluvioni. Negli eventi catastrofici che hanno colpito la provincia di Ravenna nell’ultimo anno e mezzo, d’altronde, la piena del Lama è stata fra le principali preoccupazione del centro abitato bizantino.