Sabato 9 novembre, nell’ambito della rassegna “Sabato con Noi 2024”, alla Palestra della Scienz, in via Cavour 7, è in programma l’incontro “Piega, taglia, incolla – nastri, kirigami e frattali”, curato da Stefano Alberghi e Giovanna Melandri.

L’iniziativa avverrà dalle 16.30 alle 18.00; è idonea alla partecipazione di tutti.

“Utilizzando solamente carta, matite e forbici scopriremo insieme le trasformazioni di un nastro di Moebius, che cos’è e come si può disegnare un triangolo di Sierpinski, come creare un fiocco di neve frattale con pochi tagli di forbici, e come costruire un alberello kirigami pop up.”

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684.

Su Facebook e sul sito di La Palestra della Scienza il programma completo.