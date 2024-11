Nuovi appuntamenti in programma, a novembre, in provincia di Ravenna, con gli incontri di “Promozione della salute”.

Il carrello della salute

Quattro appuntamenti rivolti a persone con prediabete, diabete e sindrome metabolica per imparare a fare la spesa insieme riempiendo il carrello in maniera gustosa e salutare. Gli incontri saranno condotti da dietisti e assistenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica

– Brisighella, venerdì 8 novembre dalle 15:00 alle 17:00 in via F.lli Cardinali Cicognani, 76

– San Pietro in Vincoli, mercoledì 13 novembre dalle 15:00 alle 17:00 alla Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli, Via Giuseppe Pistocchi, 41

– Lugo, giovedì 21 novembre dalle 15:00 alle 17:00 all’ospedale di Lugo, Sala Riunioni al 1° Piano Padiglione C (Ex Bar)

– Solarolo, giovedì 28 novembre dalle 15:00 alle 17:00 alla Casa della Comunità di Solarolo, Via Padrina 1

Walking Leader

Due appuntamenti, a Ravenna e Russi, con il corso di formazione gratuito per diventare walking leader, conduttore di gruppi di cammino per la salute. Il corso sarà condotto da tecnici delle attività motorie e altri professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica che formeranno i partecipanti con competenze e conoscenze adeguate nella conduzione dei gruppi.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo adatto al cammino, di portare dell’acqua e in caso di maltempo lieve o tempo incerto, un giubbotto per la pioggia.

– Ravenna

Corso di primo livello, adatto a tutti. Appuntamento venerdì 8 novembre dalle 14 alle 18 in Aula Martignani, via de Gasperi 8 a Ravenna

– Russi

Corso di secondo livello, rivolto a chi ha già esperienza in conduzione di gruppi di cammino o ha partecipato ai corsi precedenti. Appuntamento venerdì 22 novembre dalle 14 alle 18 alla Sala Riunioni CRA Maccabelli, Piazza Farini 39 a Russi

Informazioni e contatti

Per informazioni ed eventuale adesione telefonare al numero 3346705941 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 16:00) o scrivere a promosalute.ra@auslromagna.it