Iniziata la demolizione del centro fieristico per costruire la nuova Casa della Comunità di Faenza

Inizia la demolizione del padiglione A del centro fieristico di Faenza dove verrà costruita la Casa della Comunità manfreda, a cura dell’Ausl Romagna. Ci vorrà un mese di tempo per abbattere il vecchio manufatto, poi fra novembre e dicembre inizierà la costruzione del nuovo edificio, totalmente sostenibile dal punto di vista energetico, finanziato con quasi 2 milioni e 200 mila euro, totalmente derivanti dal PNRR. La Casa della Comunità cuberà 1000 metri quadrati, ma inizialmente ne verranno allestiti solo 600, il piano terra, a causa della variazione dei prezzi in edilizia. Al piano terra troveranno spazio ambulatori per i medici di medicina generale e per servizi specialistici legati ai disturbi cronici (cuore, diabete, disabilità), ambulatori infermieristici, gli assistenti sociali, gli psicologi, il Cup e uffici amministrativi. A carico del Comune di Faenza sarà la riqualificazione del parcheggio. Rimane l’obiettivo dell’amministrazione comunale di realizzare, in collaborazione con privati, un polo socio-sanitario con una farmacia dei servizi