Martedì 21 gennaio a Faenza incontro pubblico “No slot” organizzato dal Movimento 5 Stelle all’interno della campagna elettorale per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. All’incontro parteciperà il senatore Giovanni Endrizzi.

La giornata sarà divisa in due appuntamenti:

Ore 12, punto informativo del Movimento 5 Stelle e incontro con attivisti e cittadini in piazza del Popolo, angolo con corso Mazzini

Ore 15, incontro aperto a stampa, cittadini e attivisti: “No slot. Se non azzardi vinci sempre!” con il senatore del Movimento 5 Stelle Giovanni Endrizzi, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

“Si approfondirà la tematica del “no” a ogni proroga o deroga” fanno sapere gli organizzatori “No al colpo di spugna sulla legge anti-azzardo e si proseguirà illustrando i punti del programma del Movimento in Regione”

L’incontro si terrà al Caffè Il Solito Posto, via Giuliano da Maiano 36.