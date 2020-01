Mercoledì 22 gennaio è fissato un nuovo incontro con Stefano Bonaccini a Castel Bolognese. L’iniziativa si terrà alle 15 alla pasticceria “Il Portico”, via Emilia Interna 86. Naturale pensare che il principale tema del giorno saranno le infrastrutture, in particolare il nuovo casello autostradale Castel Bolognese – Solarolo e la nuova circonvallazione di Castel Bolognese. La tappa castellana si inserisce all’interno della campagna elettorale per le elezioni del nuovo presidente e del nuovo consiglio regionale dell’Emilia-Romagna previste per domenica 26 gennaio.