Grave incidente in moto nella notte fra venerdì e sabato a Tebano, all’altezza dell’incrocio fra via Tebano e via Vernelli.

Le dinamiche del sinistro stradale, avvenuto intorno all’1.30, sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Il centauro, un uomo sulla cinquantina, ha improvvisamente perso il controllo e con il veicolo è finito nel fosso.

Dopo la chiamata alla centrale operativa di Romagna Soccorso, sono stati inviati sul posto un’ambulanza, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Le condizioni del ferito sono risultate piuttosto gravi tanto che è stato predisposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.