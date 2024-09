Ancora un appuntamento, il ventunesimo!, a CERVIA per il Mercato Europeo. Dal 13 al 15 settembre torna in piazza A. Costa la kermesse internazionale di FIVA Confcommercio, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo. La manifestazione, promossa da ASCOM CONFCOMMERCIO e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio, patrocinata dal Comune, conterà la presenza di 130 espositori.

L’edizione 2024 si profila come la prima senza la presenza – costante negli anni – del Segretario Generale della FIVA, Armando Zelli, scomparso di recente e legato da un sentimento speciale verso il territorio Cervese, verso i colleghi di Ascom poi divenuti amici fraterni, le Saline, la riviera, l’atmosfera unica del territorio le opere di solidarietà realizzate insieme a tanti compagni di strada.

Ad Armando, ideatore – tra gli altri – del circuito dei Mercati Europei, sarà dedicato un momento di commemorazione. Domenica 15, ai Magazzini del Sale, il presidente FIVA Giacomo Errico e tutte le 121 sedi territoriali della Federazione ricorderanno l’opera quarantennale di Zelli, sindacalista appassionato e competente, e soprattutto profilo di grande umanità.

Un tassello in più all’amicizia che stringe la FIVA ed il territorio cervese, in passato protagonista di tante rilevanti iniziative federali, l’ultima del Febbraio 2023 (gli Stati Generali, alla presenza del Sottosegretario Bitonci).