In piazza Anita Garibaldi sit in contro il degrado e l’insicurezza

Sit in a Ravenna per la sicurezza e contro il degrado. La manifestazione, organizzata in piazza Anita Garibaldi, è stata indetta da La rete dei patrioti. Hanno aderito cittadini provenienti da Rimini e Bologna.

“Le nostre città registrano tassi sempre più elevati di criminalità e una delle cause scatenanti è proprio il fallimento delle politiche migratorie. La cosiddetta società multirazziale è di fatto un’illusione che ha portato ad interi quartieri senza legge dove gang di stranieri seminano il terrore” sostengono gli organizzatori.

“Nella graduatoria 2022 delle città più insicure, Ravenna si guadagna il 20° posto; risse, furti ed aggressioni sono all’ordine del giorno e il tutto accade sotto gli occhi increduli quanto spaventati dei cittadini ravennati mentre da Palazzo Merlato non giunge alcun provvedimento.

È dovere nostro, quindi, opporsi e ribadire il diritto alla sicurezza della nostra gente”