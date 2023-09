Ai nastri di partenza una stagione di intensa attività per la promo commercializzazione della Romagna. L’autunno sarà un periodo denso di appuntamenti per Visit Romagna, ente di promozione turistica delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara.

Attraverso la partecipazione ad alcune delle più importanti fiere e rassegne del settore, saranno messe in campo azioni promo-commerciali che si articoleranno per tutto il mese di settembre e successivamente in ottobre. “Si punta in questo modo a consolidare e rafforzare l’immagine turistica della Romagna, andando a intercettare nuovi segmenti di mercato, interagendo direttamente con gli operatori del comparto turistico e incontrando buyers nazionali e internazionali” afferma Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna.

In agenda c’è anzitutto l’appuntamento con il “Salone del Camper”, a Parma dal 9 al 17 settembre. Si tratta della manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati del settore. Dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio; tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora. Visit Romagna sarà presente presso le Fiere di Parma con desk istituzionale ed info point all’interno dello stand di Apt Servizi Emilia-Romagna per presentare e illustrare l’ampia offerta outdoor di servizi, itinerari, esperienze a cui gli amanti del caravanning e del turismo en plein air possono accedere all’interno del territorio della Romagna. In programma anche dei momenti di animazione gastronomica dedicati alla presentazione delle sagre e dei prodotti tipici del territorio, dal tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria al formaggio di fossa di Sogliano sul Rubicone passando per l’anguilla di Comacchio.

A Misano Adriatico i riflettori si accenderanno, invece, sul mondo del cicloturismo, con “Italian Bike Festival”, dal 15 al 17 settembre al Misano World Circuit. IBF è il Salone Internazionale della bici che dal 2018 ha richiamato l’attenzione del mercato europeo. Ad oggi è la piattaforma leader europea per il mercato della bici e della mobilità dolce. Tre giorni in cui l’Industria rappresentata da oltre 500 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media. È ad IBF che vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione. Un’occasione per generare network, confermare la propria leadership con il grande pubblico e presentare al mercato le novità. Non mancano tavole rotonde e momenti di workshop finalizzati al concreto arricchimento di pensiero o di direzione su temi estremamente attuali quali la mobilità dolce sostenibile e il cicloturismo. Spazio anche ai più piccoli, con le aree kids e test bike per ragazze e ragazzi con piccole rampe per i salti, e il “Kids Pump Track” per l’avvicinamento alla bici. La Romagna sarà rappresentata da alcuni operatori specializzati (dai bike hotel ai gestori di servizi di bike experience) che sveleranno al pubblico e agli addetti ai lavori proposte, itinerari, pacchetti ad hoc legate al cicloturismo. Sarà l’occasione per declinare, in chiave promozionale, il binomio tra territorio romagnolo e il mondo del ciclismo, valorizzato all’interno del progetto di sistema Romagna Bike. Un binomio che prende forma attraverso i numerosi e importanti eventi che ogni anno fanno tappa nei territori della Romagna, richiamando migliaia di appassionati: dal classico Giro d’Italia alla celebre Nove Colli di Cesenatico, la Granfondo Via del Sale di Cervia, e la Granfondo degli Squali di Cattolica, solo per citarne alcune, nonché altre competizioni anche professionistiche che concorrono a rendere la nostra terra, la terra del cicloturismo. Ma negli anni la Romagna ha saputo sviluppare un’ampia rete di percorsi e itinerari di “bike experience” che conducono alla scoperta dei borghi medievali, delle eccellenze enogastronomiche e della natura, pensati appositamente per gli amanti del turismo slow in sella alle due ruote.

In parallelo con l’IBF, la Romagna ospiterà anche l’edizione 2023 dell’EMCC, European Media Cycling Contest, happening dedicato a 35 players internazionali della comunicazione del mondo bike, in programma dal 14 al 17 tra Cesenatico e Misano Adriatico. Ma al mondo bike sarà dedicato anche il Cycle Summit 2023, la conferenza internazionale dei tour operator specializzati in ambito bike che approderà a Riolo Terme dal 7 al 12 ottobre prossimi.

Le eccellenze della tavola e le tradizioni enogastronomiche romagnole saranno invece in vetrina, insieme ai prodotti tipici, in occasione del Good Italy workshop, dal 29 settembre al 3 ottobre, tra le province di Piacenza e Bologna, con fam trip per operatori internazionali a tema esperienziale, promossi da Visit Romagna, che toccheranno i luoghi del gusto della destinazione.

Il calendario prosegue quindi a Torino, con il Festival delle Regioni, dal 30 settembre al 2 ottobre, e con il TTG, a Rimini dall’11 al 13 ottobre, la Fiera Internazionale b2b del turismo che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio.