Una nuova sala d’aspetto in Dermatologia per ricordare Enrico Gobbi

Sorridimi sempre come allora. Sarà la frase che campeggerà nella sala d’aspetto del reparto di Dermatologia dell’ospedale di Ravenna in ricordo di Enrico Gobbi, scomparso a soli 21 anni, il giorno del suo compleanno, due anni fa, a causa di una rara forma di melanoma. I genitori, durante l’estate, il 5-6 agosto, hanno organizzato a Cervia un torneo di beach tennis per raccogliere fondi per ricordare Enrico. 2 mila euro raccolti e donati all’ospedale che li investirà per rinnovare completamente la sala d’aspetto di Dermatologia, migliorando così il percorso di umanizzazione delle cure all’interno del reparto.