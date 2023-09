Dopo i gravissimi allagamenti subiti dalla Filiale di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) della Cassa di Ravenna, a seguito delle esondazioni del fiume Santerno, che hanno causato l’interruzione dei servizi di trasferimento dati della rete Tim/Telecom, la Cassa di Ravenna, grazie anche al supporto del CSE Scarl di Bologna, ha riattivato tutti i servizi dell’ATM Bancomat della Filiale.

Sono ancora in corso gli importanti lavori di ripristino della Filiale, necessari per la riapertura in piena sicurezza.