Venerdì 24 maggio gli studenti e i docenti sono tornati nuovamente in piazza per il clima. A Ravenna il corteo è partito dai Giardini pubblici intorno alle ore 9,30 per poi dirigersi verso piazza del Popolo, dove il movimento di “Fridays for Future – Ravenna” ha presentato un Manifesto per una città resiliente ai cambiamenti climatici