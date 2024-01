Con una prova convincente e autoritaria, il Faenza Calcio vince 2-1 a Migliarino sulla Portuense Etrusca e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia di categoria, trofeo “Maurizio Minetti”.

I biancoazzurri sono andati in vantaggio già al 6’ minuto con una splendida azione in velocità. A centrocampo Bertoni in contrasto recupera palla e la smista ad Albonetti che fa viaggiare sulla fascia Gimelli che arrivato sul fondo mette al centro un preciso cross per la efficace correzione di testa di Bagnolini a favore dell’accorente Pezzi che di destro al volo insacca con una bordata 0-1.

Poco dopo è Bertoni a inserirsi in profondità e concludere alto sopra la traversa.

La Portuense ha una grossa opportunità per pareggiare al 31’ quando su calcio di punizione dal limite dell’area Di Domenico tira con precisione e forza, ma il pallone colpisce il palo dopo aver superato Ruffilli, autore in precedenza di una gran parata su colpo di testa di Pansini.

Nel secondo tempo la squadra di mister Vezzoli controlla senza difficoltà e raddoppia a due minuti dalla fine quando Lucarelli riceve da Emiliani e staffila a rete mandando la sfera sotto la traversa, assolutamente imprendibile per il portiere rossonero locale. 0-2

Appena il tempo di rimettere la palla al centro e la Portuense accorcia con Pierfederici che forse si aiuta con il braccio, ma non c’è più tempo per tentare la rimonta. 1-2

Il Faenza accede così alla semifinale e attende di conoscere l’avversario. Le altre partite dei quarti saranno disputate il 31 gennaio Luzzara–Castellana e Sporting Scandiano–Pontenurese e il 7 febbraio il derby romagnolo tra Bakia Cesenatico e Solarolo.

Vincere la Coppa significa essere ben posizionati nella graduatoria per il ripescaggio in categoria superiore.

Domenica 28 gennaioil Faenza nella terza giornata di ritorno del campionato sarà aMercato Saraceno per affrontare la Due Emme 1992.

Portuense: Broccoli, Sorghini (70’ Sarto), Sorrentino, Masiero, Marconi, Formigoni, Bolognesi (57’ Orlandi), Di Domenico, Allegrucci (57’ Melandri), Fantoni, Pansini (57’ Pierfederici). In panchina: Piovaccari, Sovrani, Schincaglia, Sgambati, Moratelli. All. Mariani

Faenza: Ruffilli, Demarco, M. Albonetti (53’ Gjordumi), Karaj, Prati, Manaresi (53’ Gabrielli), Marocchi (80’ Emiliani), Bertoni, Bagnolini (68’ Lucarelli), Pezzi (68’ Costa), Gimelli. In panchina: Fabbri, S. Albonetti, Caroli, Benini. All. Vezzoli

Arbitro: Carandina di Ferrara, coadiuvato da Basini (Reggio) e Diversi (Lugo)

Reti: 6’ Pezzi (F), 88’ Lucarelli (F), 89’ Pierfederici (P)

Ammoniti: Fantoni, Sorghini, Masiero, De Marco, Bertoni, Costa