Davide Dapporto, classe 2001 di #inEmiliaRomagna Cycling Team, vestirà la maglia della Nazionale Italiana al Tour de l’Avenir, il “Tour de France” della categoria Under 23 del ciclismo, in programma da giovedì 18 a domenica 28 agosto 2022.

All’attesa corsa a tappe francese, che dal 1961 a oggi ha lanciato molti dei futuri campioni del ciclismo professionistico, Dapporto avrà l’occasione di mostrare le proprie carte in un palcoscenico di spessore, forse la principale vetrina al mondo per i ciclisti U23.

Una convocazione che rende merito a Dapporto per una stagione caratterizzata da una straordinaria costanza di rendimento: dal 5° posto alla Coppa San Geo a febbraio fino al 3° posto a Briga Novarese due giorni fa, il romagnolo di Cassanigo ha ottenuto ben dieci piazzamenti tra i primi cinque, diciassette tra i primi dieci, oltre ad aver già vestito la maglia della Nazionale alla Gand-Wevelgem.

“È un onore poter rappresentare l’Italia al Tour de l’Avenir, sono molto contento e spero di tenere alti i colori azzurri” ha detto Dapporto una volta ricevuta la convocazione.

Il giovane romagnolo è pronto a impegnarsi al cento per cento per la squadra: “Vado al Tour de l’Avenir con la massima disponibilità per la causa, la maglia azzurra viene prima di ogni altra cosa. Se ci sarà da lavorare per gli scalatori, darò il massimo per aiutarli e contribuire a portare a casa il massimo risultato per la Coppa delle Nazioni. Nelle tappe vallonate seguiremo le indicazioni del CT Marino Amadori per provare a centrare magari qualche fuga”.

Oltre a Davide Dapporto, gli altri convocati in Nazionale dal Commissario Tecnico Marino Amadori, con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio, sono Alberto Brutto messo, Alessandro Fancellu, Alessio Martinelli, Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli.