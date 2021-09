E-Work Faenza apre ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022.

“La società è lieta di comunicare le modalità con le quali si svolgerà la campagna, osservando quelle che sono le attuali normative previste per gli eventi sportivi al chiuso, che prevedono una presenza massima di pubblico del 35% rispetto alla capienza dell’impianto”.

Il costo dell’abbonamento stagionale “intero” sarà di 130€, mentre sarà gratuito per gli under 14.

Per quanto riguarda la biglietteria per le singole gare, il biglietto “intero” sarà in vendita a 10€, mentre il ridotto (valido per la fascia dai 14 ai 18 anni) 5€.

“Una piacevole novità a partire da questa stagione è la collaborazione con la società Raggisolaris, con la quale saranno realizzate diverse attività nel corso dell’anno.

Per partire, siamo lieti di comunicare che gli abbonati targati E-Work avranno la possibilità di accedere ai match interni della squadra maschile contro Giulianova e Senigallia. La stessa occasione sarà offerta agli abbonati targati Raggisolaris, che potranno assistere alle sfide interne delle ragazze di Sguaizer contro Famila Schio e Reyer Venezia, che si disputeranno al PalaCattani”.

Per accedere alle gare bisognerà essere in possesso del green pass ed indossare la mascherina all’interno dell’impianto.

Per sottoscrivere gli abbonamenti sarà possibile recarsi alla segreteria del Bubani il giovedì ed il venerdì dalle 18 alle 20.