MOTOGP

Il punto di domanda è stato spazzato da una grande prestazione di Aleix nella prima gara in Qatar. La nuova Aprilia RS-GP è veloce, costante e capace di lottare con i migliori. Il settimo posto di oggi vale più di quanto sembri: il distacco dal primo è sotto i sei secondi nonostante qualche decimo perso nei sorpassi, un messaggio importante che premia il lavoro dei tecnici in pista e a Noale.

Dopo un buono scatto al via, Aleix ha subito qualche attacco nelle prime fasi dove, a serbatoio pieno, il pilota di Granollers ha preferito non correre rischi inutili. Una volta impostato il passo è iniziato un recupero inesorabile, con tempi che lo hanno visto il più veloce in pista nella parte centrale della gara. Clinico e sicuro nei sorpassi, Espargarò è risalito fino al settimo posto finale.

Gara impegnativa per il compagno di squadra Savadori, alle prese con una spalla che soffre sulla distanza e con un feeling ancora da perfezionare. Per il debuttante italiano era fondamentale concludere la gara, accumulare dati ed esperienza

MOTO3

Prime gioie e dolori per il Team Indonesian Racing Gresini Moto3 che sorride con Gabriel Rodrigo, quinto sul traguardo di Losail, ma non può essere contento della prova di Jeremy Alcoba, eliminato dalla gara dopo pochi chilometri.

La quinta piazza di Rodrigo è senza dubbio un ottimo risultato considerando qualche scontro al limite con Binder, ma soprattutto quel tocco con la gomma posteriore di Masia a 7 giri dal termine, quando l’argentino rischia la caduta e dalla lotta per il podio scivola fino alla 13ª posizione. Da lì è una rimonta continua tra le curve del Losail International Circuit che finisce al quinto posto, distante 880 millesimi dalla vittoria

Dura poco più di due giri il primo Gran Premio stagionale per Jeremy Alcoba che alla curva 6 viene letteralmente lanciato nella via di fuga da uno strike di Artigas, che in una sola (ridicola) manovra elimina anche McPhee e Migno.

Il potenziale del numero 52 dovrà attendere meno di una settimana per essere di nuovo in pista con il #DohaGP in programma già questo venerdì.