Nicola Sbrizzi, Direttore Generale del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (che include Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del Tirreno Spa e tre società di servizi) sarà tra i relatori del 12° Future Bancassurance Forum, mercoledì 20 novembre a Milano, organizzato dalla società Emf Group specializzata nella consulenza manageriale del settore bancario e assicurativo. In particolare, il Direttore Generale Sbrizzi interverrà alle 14.50, immediatamente dopo i saluti istituzionali, sul tema ‘Stato dell’Arte e Futuro delle Banche Territoriali’. Interverranno su questo tema anche anche Lanfranco Suardo, Direttore Banca d’Italia di Torino, Nazzareno Gregori, Presidente dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Piergiorgio Giuliani, docente dell’Università Europea.

Lanciato nel 2013, Future Bancassurance Forum rappresenta l’unico evento del settore che vede protagonista la Bancassurance ed in particolare le Banche Territoriali: l’evento, compresi gli Awards che verranno consegnati a fine giornata, sarà trasmesso in streaming il 29 novembre sul sito di Future Bancassurance