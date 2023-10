Un’altra gara da incorniciare per i colori giallorossi. Questa volta si tratta dell’interregionale di spada under 14 di Rovigo al quale prendevano parte atleti di Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Cinque metalli pregiati che potevano esserlo anche di più ma che continuano a evidenziare un ottimo stato di salute per gli atleti ravennati. La protagonista è ancora lei, Mariasole Romanini che nella categoria più alta di età, quella delle ragazze-allieve piazza la stoccata vincente in finale su ottantasette partecipanti, confermandosi una garanzia.

Ci sono poi due argenti da celebrare. Quello più clamoroso è sicuramente del maschietto Filippo Zuffi, perché si trattava della sua prima gara ufficiale, nella categoria più giovane di età fra gli under 14. Il secondo è quello di una vecchia conoscenza: Pietro Zanzi che torna a medaglia confermandosi a livelli alti nella categoria più grande, quella dei ragazzi allievi. Ma ecco i due bronzi: Sophia Merli, categoria bambine, prima gara ufficiale anche per lei. E Alea Mileo, nelle giovanissime.

Lo staff tecnico composto dal M° Pavlo Putyatin, dai tecnici Devis Brunello e Michela Mancinelli può dunque dirsi soddisfatto non solo per la continuità di alcuni atleti, ma anche per le prestazioni di molti dei nuovi arrivati che in questa stagione stanno rendendo sempre più affollate le pedane del sodalizio di via Falconieri, che diventa in tal modo sempre più attrattivo.