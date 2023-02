La Tempi di Recupero Week 22-23 torna ed è pronta a cominciare i festeggiamenti per il decimo anno di attività.

Sono coinvolti chef creativi, osti, gelatieri, artigiani, vignaioli, bartender e appassionati da tutto il mondo.

Giovedì 9 febbraio, nella Galleria Cento Pacifici del Ridotto del teatro Masini di Faenza, in piazza Nenni, alle 18, Carlo Catani, presidente di Tempi di Recupero presenterà il libro “Il Chilometro consapevole”, scritto insieme a Carlo Petrini (Slow Food Editore, 2022). Nato dalle esperienze e gli incontri di entrambi, il libro pone le basi per una nuova visione della nostra quotidianità alimentare, grazie ad uno sguardo consapevole. Per farlo hanno coinvolto 29 contributori tra i più grandi esperti internazionali, per raccontare in maniera diretta e alla portata di tutti, le tematiche di sostenibilità di propria competenza. Per l’occasione è con noi lo chef Giovanni Cuocci, coordinatore di un progetto di recupero globale e contributore del libro.

A seguire aperitivo con il cocktail del recupero offerto dallo staff del cocktail-bar 19.86e da Monica e Tonica, avatar di Stella Palermo, regina di gin tonic originali, il tutto accompagnato dagli assaggi di preparazioni di O’Fiore Mio Hub

Alla serata coinvolti anche i locali e le osterie di Faenza: La Baita, O’ Fiore Mio, FM Market, Casa Spadoni, 19.86 cocktail bar, Pizzeria Faréna, e il gelato di Peace and Cream, e molti altri che si stanno unendo, dove andare a gustare preparazioni consapevoli e di recupero dimostrando che il gusto è, e deve essere sempre, al centro di ogni piatto.

Un appuntamento trasversale in cui scoprire che gusto, bellezza e qualità sono strettamente legati a recupero e consapevolezza.