Nuovo Spazio Adolescenza per aiutare i giovani ad affrontare paure, ansie, sessualità, relazioni

Paure, ansie, disagi, delusioni, incertezze, rabbia. Apre a Faenza un nuovo Spazio Adolescenza, un servizio gratuito di ascolto, accoglienza e orientamento per ragazzi ideato dal Centro per le Famiglie della Romagna Faentina. Si potranno affrontare anche tematiche legate a sessualità, social, lutti, genere, relazioni sentimentali e qualsiasi cosa possa creare confusioni, paure o conflitti. Potranno accedervi i ragazzi dai 14 ai 25 anni e i loro genitori. I ragazzi potranno accedere agli incontri da soli o accompagnati da un genitore. Il nuovo spazio si inserisce all’interno delle iniziative del Centro per le famiglie rivolte ad adolescenti, famiglie, insegnanti ed educatori.