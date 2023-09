Tornano le Feste dell’Opera di Santa Teresa, quest’anno con una novità: il suo primo Open day. Domenica 1° ottobre, in occasione della Festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona della Fondazione, l’Arcivescovo S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, alle ore 9:15 presiederà la S. Messa nella chiesa di Santa Teresa.

Dopo la funzione (ore 10:30), personale e volontari dell’Opera saranno a disposizione dei presenti per far visitare e illustrare i nostri servizi di carità: la Mensa dei poveri, che ogni domenica distribuisce circa 130 pasti, il Servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, attivo ogni mattina per offrire una doccia calda, un kit di vestiario pulito e una piccola colazione a chi vive per strada e non solo (in media 20 persone al giorno), la Casa della Carità, nata per garantire un alloggio temporaneo a nuclei familiari o individui che hanno perso la casa o non riescono a pagare un affitto (dal 2021 ospitate oltre 60 persone). Infine lo Spazio della Solidarietà “Alla Beneficenza”, dove si possono scegliere oggetti e composizioni realizzate a mano dalle nostre volontarie, in cambio di un contributo che andrà devoluto a sostegno dei servizi di carità. Sarà possibile visitare anche il Polo Sanitario e la Farmacia S. Teresa, la Casa Residenza per Anziani gestita dalla Coop. Sociale Società Dolce, le Residenze per Studenti Universitari e il MuDAL, museo dedicato alla vita di don Angelo Lolli, Fondatore dell’Opera. Seguirà un momento di convivialità nel cortile interno.

Lunedì 2 ottobre ricorre invece la Festa dei Santissimi Angeli Custodi e l’onomastico di Don Angelo Lolli; sempre alle ore 9:30 il Direttore dell’Opera, don Alberto Graziani, celebrerà la messa in chiesa a Santa Teresa. Seguirà un momento di ringraziamento dedicato ai volontari. Saranno presenti anche i ragazzi e gli operatori della Coop. sociale La Pieve. A seguire un piccolo rinfresco.