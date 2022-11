Il 25 novembre si terrà a Marina di Ravenna il 32° anniversario della tragedia dell’elicottero Agip, caduto a Marina di Ravenna il 25 novembre 1990.

Alle 11 è in programma la deposizione delle corone sul monumento eretto in memoria dei caduti, ubicato adiacente la scuola Materna Ottolenghi in via Trieste, angolo con Viale IV Novembre a Marina di Ravenna.

Alle 11:30 la celebrazione della Santa Messa a Suffragio nella vicina chiesa parrocchiale

San Giuseppe.

Nello schianto dell’elicottero persero la vita tredici persone:

Beltrami Claudio

Melfi Giovanni

Ratti Simone

Semenzato Giancarlo

Aprea Angelo

Baroncelli Giancarlo

Graziani Antonio

Montingelli Domenico

Nonnato Idilio

Serpe Stanislao

Pelusio Nicola

Paolillo Giuseppe

Belinelli Alberto