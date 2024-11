“La Riforma della Disabilità – Novità legislative e progetto di vita” è il titolo del convegno organizzato dalla cooperativa La Pieve e da Solco Ravenna in programma martedì 19 novembre dalle 9 alle 12.30 a Ravenna, nella Sala Muratori di via Baccarini 3.

L’evento, che si svolge in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, porrà l’accento sui cambiamenti della legge 104 e sulle procedure per il riconoscimento dell’invalidità. Per l’occasione sarà presente l’avvocata Francesca Vitulo che già da diverso tempo promuove, con la collaborazione della cooperativa La Pieve e del Consorzio Solco Ravenna, incontri sul Progetto di vita delle persone con disabilità per il “Durante e Dopo di noi” e le disposizioni giuridiche inerenti.

“Questo convegno è un ulteriore passo che la nostra cooperativa, insieme a Solco Ravenna, intende fare per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per valorizzare le fasi di vita di ognuno attraverso la presa in carico anche con percorsi integrati – sottolineano dalla cooperativa La Pieve -. Durante il dibattito verrà sottolineata l’importanza di favorire la partecipazione delle famiglie tramite la condivisione, la comunicazione e la promozione del lavoro di rete per individuare i bisogni ed effettuare interventi efficaci”.

Il programma della mattinata prevede due interventi: “Il progetto di vita per il Durante e Dopo di noi e la Riforma sulla disabilità”, a cura dell’avvocata Francesca Vitulo, e “Esperienza, analisi della normativa e ruolo degli enti del Terzo settore” a cura dell’avvocata Serena Draghetti. Seguirà un dibattito con il pubblico per rispondere a dubbi e domande.

L’evento è possibile grazie al sostegno di Confcooperative Romagna e gode del patrocinio dell’Assessorato per le Politiche Sociali del Comune di Ravenna e alla collaborazione della Biblioteca Classense.

Per iscrizioni e informazioni: 3426059424 – progetti.innovativi@cooplapieve.it