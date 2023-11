ICEL scpa, leader nel settore della produzione dei cavi elettrici, ha donato 400 mila euro al territorio lughese dopo l’alluvione, nonostante anche l’azienda stessa, in via Evangelista Torricelli a Lugo, abbia subito danni rilevanti.

184 mila euro saranno destinati a favore di 30 famiglie , fra i dipendenti di Icel stessa, colpiti dall’alluvione. 215mila euro sono stati donati invece all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e saranno utilizzati per l’acquisto di mezzi attrezzati per la Protezione Civile locale.

Durante la cerimonia “Rialziamoci Insieme”, tenutasi nella sede principale di ICEL a Lugo, il Presidente Mirco Lacchini, accompagnato dal Consiglio di Amministrazione, ha espresso il proprio sentimento di vicinanza e forte legame con la comunità locale. “Questa donazione all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna non è solo un atto di solidarietà, ma un segno della nostra profonda connessione con il territorio e della nostra responsabilità come azienda,” ha dichiarato Lacchini. “Inoltre abbiamo aiutato economicamente i nostri soci e dipendenti colpiti dall’alluvione costituendo un fondo di solidarietà al quale oltre ad ICEL in misura maggiore, hanno contribuito anche il personale di tutto il gruppo, i fornitori ed altri stakeholder da tutto il territorio italiano.”

La cerimonia di consegna degli assegni ha visto come protagonisti anche importanti rappresentanti locali, tra cui la Sindaca di Bagnacavallo e Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni, il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, il Sindaco di Cotignola Luca Piovaccari e il Sindaco di Fusignano Nicola Pasi, oltre ai vertici della Legacoop Romagna e di Confindustria Romagna.

Fondata nella prima metà degli anni ’50 e trasformatasi in cooperativa nel 1978 attraverso un “workers buyout”, ICEL è oggi un’azienda moderna e strutturata, che si posiziona tra i principali competitor nel settore del cavo elettrico in Italia e in Europa. Con una estensione su oltre 76.000 mq, ICEL ad oggi offre occupazione a oltre 260 persone e vanta un fatturato annuo che sfiora i 300 milioni di Euro. Oltre allo stabilimento principale di Lugo, l’azienda gestisce stabilimenti a Zingonia (BG), depositi a Salerno e Bari, ha acquisito nel 2018 la società Alfa Trafili Srl, leader nella produzione di vergella di rame ed ha fondato nel 2021 la società NRG Cables Srl per cavi speciali e altamente customizzati.

“Queste donazioni non solo riflettono l’attenzione di ICEL verso i bisogni immediati del territorio e dei propri dipendenti, ma confermano anche l’impegno a lungo termine dell’azienda verso la sostenibilità e il benessere della comunità, a conferma della concreta applicazione della scelta operata nel 2020 di modificare il proprio Statuto Sociale acquisendo lo status di Società Benefit”.