Ancora non si conosce la data ufficiale di riapertura della Faentina: molte corse potrebbero essere cancellate

Non si sa ancora quando riaprirà la Faentina, ma la linea ferroviaria Firenze-Ravenna rischia di avere molte meno corse. Spiegazioni ufficiali non sono state ancora date, nemmeno alle amministrazioni comunali. Sembrerebbe che nelle zone interessate dalle frane, i treni saranno costretti a rallentare. Ma la perdita di tempo non giustificherebbe il netto taglio delle corse che si sta profilando, con relativi disagi a studenti, lavoratori e turisti. Fra le comunità toscane e romagnole coinvolte cresce la rabbia e anche i sindaci chiedono chiarimenti. Anche perché ad oggi, una data ufficiale per la riapertura della linea ancora non c’è.