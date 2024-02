Graziola: allo studio il cronoprogramma per partire coi lavori finanziati dal PNRR in primavera

Potrebbero partire alla fine della primavera i lavori alla Graziola finanziati dal PNRR. Il cantiere della cittadella dello sport sarebbe dovuto iniziare lo scorso maggio, ma, a causa dell’alluvione, è stato posticipato ed ora le varie parti in causa si devono riunire per ideare un nuovo cronoprogramma. L’inizio dei lavori potrebbe essere indicativamente a giugno, al termine delle stagioni sportive delle diverse società. Si tenterà di anticipare il prima possibile, ma sarà solo una questione di qualche settimana. L’organizzazione dei lavori, infatti, sarà molto diversa rispetto al progetto originariamente affidato a due società distinte. L’affidamento rimane alle due società, ma, per questioni organizzative, ora, a lavorare all’interno della Graziola, sarà quasi sicuramente un’unica società che, per una questione di costi, sta cercando di far coesistere le due anime dei cantieri per la riqualificazione dell’intero centro. Questo però rischia di comportare la chiusura di buona parte della Graziola per oltre un anno, fino al termine dei lavori, nella più ottimistica delle ipotesi, fine 2025.