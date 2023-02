Terminate le gare di specialità Boulder, il campionato regionale giovanile prosegue con le gare di specialità Lead. Domenica 18 febbraio, a Reggio Emilia, sono scesi in campo gli specialisti di questa disciplina con le categorie Under 16, 18 e 20, stavolta numericamente leggermente meno numerose rispetto alle gare precedenti anche per la concomitanza dei raduni della nazionale giovanile che si sono svolti, sempre durante il weekend, a Bergamo e Milano; diversi atleti della provincia ravennate hanno dato pertanto priorità alla convocazione azzurra: Sara Arcozzi, Eva Mengoli, Erica Piscopo, Giulia Randi, Alice Strocchi, Ludovico Borghi e Marco Rontini. Dalla città del Tricolore sono comunque arrivate due medaglie d’oro per l’Istrice Ravenna che ha trionfato nella Under 16F con Sara Strocchi e nella Under 18F con Caterina Pazzaglia.

Caterina, con questo successo, balza al comando della classifica provvisoria di combinata mentre Sara consolida il secondo posto nel ranking attuale rosicchiando punti importanti all’altra ravennate Nicole Francesconi, ancora in testa, che ieri si è dovuta “accontentare” del quarto posto di gara.

Per la compagine faentina della Carchidio Strocchi è arrivata invece la medaglia d’argento conquistata da Sofia Marsigli, sorpassata nel rush finale dopo aver ampiamente dominato la fase di qualifica. Altri piazzamenti sono i seguenti: Allegra Luccaroni nona, Ginevra Castellari tredicesima, Gaia Randi ventunesima tutte in U16F, Sara Alsini ottava in U18F, Giorgio Chiari quinto in U18M e Giulia Asirelli quarta in U20F