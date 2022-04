Fra crisi energetica e investimenti per le rinnovabili: presente e futuro per il Gruppo Arcobaleno | VIDEO

Dopo quattro anni dall’ultima edizione, il Pala De André torna ad ospitare Work in Progress, l’evento ideato dal Gruppo Arcobaleno e dedicato al settore idrotermosanitario. 50 fornitori presenti, una due giorni di incontri, lavori e dibattiti iniziata venerdì con la lectio magistralis di Dominique Perrault. Il Gruppo Arcobaleno si compone di 9 società, lavora attraverso 24 magazzini di vendita e 13 show-room e opera prevalentemente in Emilia-Romagna e in Toscana. Il futuro si dividerà fra il caro bollette dovuto alla guerra in Ucraina e gli investimenti, anche domestici, a favore delle fonti di energia rinnovabili.

La giornata si è conclusa con una festa: premiati i presidenti e i direttori della associate al gruppo e premiati i fornitori. Al termine della cerimonia lo spettacolo di Gioele Dix.