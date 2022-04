A 50 giorni dal Palio del Niballo il Rione Verde realizza una serie di eventi per sabato 7 maggio, tra storia, gastronomia, bellezza e un po’ di… mistero.

La cerimonia della Donazione dei Ceri, che si svolge nella Cattedrale nel giorno della Santa Patrona Beata Vergine delle Grazie e vede protagonisti il vescovo, i cinque Rioni e il Gruppo Municipale per concludersi con la prima esposizione pubblica del drappo del Palio, sarà seguita da un intenso momento rievocativo organizzato dal Rione di Porta Montanara nell’ambito delle “Manifestazioni Storiche della Regione Emilia-Romagna”.

Alle 19.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi la Sala Costumi del Verde presenterà il progetto “Animali fantastici”, risultato di un lungo e accurato lavoro di ricerca per l’arricchimento del corteo della Bigorda d’Oro che si snoderà nel centro storico nella serata di sabato 11 giugno. “Animali fantastici” nasce da un’idea di Luciano Dal Borgo, capitano del Verde, che ha coinvolto la Sala Costumi rionale coordinata da Gianluca Senzani e il professor Andrea Vitali, noto medievalista che ha riportato alla luce dal passato faentino i “bambini che giocano al Palio”. La base storica parte dal “pazzo”, personaggio che gioca con i bimbi, i quali sono sopra a un cavalluccio di cartapesta e sono dotati di lancia con in cima un frullino, come si può vedere in una pittura di anonimo risalente al 15esimo secolo. La ricerca di Senzani ha portato a scoprire gli “animali fantastici”, ossia il delfino, il drago, la pantera e il leone; il progetto denominato “Bimbi in Torneo” vede poi l’impegno del MEM Studio d’Arte, che consiste nel costruire un carro su cui collocare un fantoccio del Niballo il quale viene “affrontato” dai bambini a cavallo di queste fiere. Dopo la prima uscita di sabato prossimo, gli “animali fantastici” animeranno il corteo della Bigorda d’Oro per il Rione Verde.

Concluso l’evento nel Salone delle Bandiere, i bambini “a cavallo” delle fiere di cartapesta apriranno un corteo che si snoderà fino alla sede del Rione Verde in Via Cavour 37, dove alle 20.30 nel chiostro di Santa Maria Vecchia è in programma una ricca “Cena Medioevale”, un’esperienza unica tra piatti della tradizione e atmosfere antiche che “l’insigne hostaria del Maghinardo” appronterà per i convenuti e in onore di una delegazione senese composta da 44 persone, accorsa dalla Toscana per vivere la prima giornata delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza del 2022. “E’ la prima volta che senesi si muovono per venire a Faenza ad assistere a una manifestazione dei nostri Rioni – afferma Dal Borgo -: il fatto che abbiano scelto il Verde ci inorgoglisce”.

Nel corso della cena si potrà assistere agli interventi di animazione della “Compagnia delle Feste”. In conclusione verrà presentato il Gruppo Storico del Verde e saranno svelate le Dame delle sfilate del Rione di Porta Montanara. La più attesa è la Dama a cavallo del Palio, la giovane nubile, simbolo di nobiltà a illustrare la bellezza, la grazia e la leggiadria di Madonna Rundanina, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli. Non da meno sarà la Dama a cavallo della sfilata della Bigorda d’Oro, inoltre verrà presentata l’immancabile Castellana, la quale impersonerà la Dama della Rocca che sfilerà a piedi nel corteo del Palio a fianco della figura di Mastro Giovanni della Casata dei Bertolazzi.

Un sabato 7 maggio, dunque, di grandi eventi per il Rione Verde e per gli amanti del Niballo: dal pomeriggio fino a notte ci sarà la possibilità di provare quelle emozioni che rendono magico il mondo rionale.

Per partecipare alla “Cena Medioevale”, aperta a tutti, che si compone di cinque portate oltre a vini, amari e altre bevande, occorre prenotarsi entro la serata di giovedì 5 maggio al “greenTA Bar” del Rione Verde in Via Cavour 37, telefonando anche per informazioni al 351-7865635 o allo 0546-681281, oppure scrivendo alla casella di posta elettronica info@rioneverde.it.