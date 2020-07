Il Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri si è congratulato con Antonio Patuelli per la rielezione, per il quarto mandato, a Presidente dell’Abi. Emergono non solo, ha proseguito Alfieri, le grandi qualità morali e professionali del Presidente Patuelli, ma la sua alta credibilità a livello nazionale, frutto anche delle straordinarie performance del Gruppo Cassa Ravenna e delle sinergie che la collaborazione con la Fondazione ha prodotto in questi difficili anni, capace di creare valore e valori per l’economia del nostro territorio.

“Salutiamo con grande soddisfazione la riconferma del presidente Antonio patuelli alla guida dell’Abi – affermano il sindaco Michele de Pascale e il vicesindaco Eugenio Fusignani -. Si tratta della quarta riconferma per un altro biennio che non è azzardato definire molto importante e impegnativo in considerazione dell’attuale situazione economica e sociale del nostro Paese. La guida autorevole del sistema bancario dimostrata fino a ora da Patuelli sarà un’ulteriore garanzia per l’auspicata ripresa. Per Ravenna è oltremodo un onore questa riconferma perché è il segno della grande competenza e apprezzata opera anche nella sua veste di presidente de La Cassa di Ravenna, un istituto di credito radicato nel nostro territorio, ma anche in ambito nazionale. Formuliamo al presidente Antonio Patuelli i migliori auguri di buon lavoro”.