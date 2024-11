Formazione, lavoro, imprese, transizione ecologica: incontro con il candidato Pier Luigi Zanotti

Formazione, lavoro, imprese, transizione ecologica. Sono i temi toccati da Pier Luigi Zanotti nell’incontro organizzato mercoledì pomeriggio per la campagna elettorale. Domenica 17 e lunedì 18 novembre si voterà per eleggere il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna e il nuovo consiglio regionale. Candidato al consiglio per la lista “Civici, con de Pascale Presidente”, Zanotti ha deciso di disputare l’incontro rivolto in particolare alle nuove generazioni ai Salesiani, luogo di formazione universitaria.