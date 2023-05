Con l’arrivo del 2023 l’OraSì torna a casa, dopo le 5 partite disputate sul parquet del Carisport di Cesena, e giocherà al Pala de Andrè di Ravenna a partire dal doppio impegno in 4 giorni che vedrà la squadra di Coach Lotesoriere ospitare la Mokambo Chieti mercoledì 4 gennaio, alle ore 20.45, e la Gesteco Cividale, domenica 8 gennaio alle ore 18.

Per festeggiare insieme alla città, la società giallorossa propone i biglietti per le prossime due gare scontati a 10€ (in tutti i settori eccetto le poltronissime che rimangono a 22).

Si tratta tra l’altro di due partite importantissime per la corsa alla salvezza della squadra, che invita tutta la comunità a dare il proprio supporto scaldando e colorando il Pala De Andrè nella corsa per mantenere la Serie A a Ravenna.