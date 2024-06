Per lavori di rifacimento del manto stradale in via Canal Grande, tra l’intersezione semaforica di via Bordini/via Costa e la rotatoria 100 Km del Passatore, da lunedì 1 al 30 luglio (o comunque fino al termine dei lavori) divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. Oggetto dell’intervento sarà l’intera larghezza della carreggiata. L’attuale manto di usura e la parte sottostante verrà rimosso; successivamente verranno realizzati nuovi fondi, eliminando eventuali avvallamenti, e il nuovo strato di usura. Non appena l’asfalto sarà ultimato si procederà alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Durante i lavori, visto l’alto numero di abitazioni, il personale della ditta che esegue l’intervento, indicherà i percorsi alternativi, garantirà l’accesso ai passi carrabili, agli accessi pedonali e indicare ai residenti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione.

l cantiere sarà realizzato in tre fasi:

1° FASE: tratto Semaforo/via Emiliani

2° FASE: tratto Via Emiliani/Via Corbari

2° FASE: tratto Via Corbari/Rotatoria 100 Km del Passatore

Per una questione di sicurezza il tratto di via Canal Grande dalla Rotatoria al Semaforo, sarà chiusa completamente al traffico veicolare che verrà dirottato su percorsi alternativi; dal divieto ne sono esclusi residenti e mezzi di soccorso.