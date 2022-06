Lavori alla rete fognaria

Per lavori di riparazione della rete fognaria da lunedì 20 giugno a venerdì 15 luglio, e comunque fino a termine lavori, sono previste a Faenza alcune modifiche alla viabilità. In via santa Maria dell’Angelo, nel tratto compreso tra via Barbavara e le vie Zanelli, Severoli e Castellani, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti e frontisti del tratto indicato. In via Zanelli, nei primi tre box di sosta, a partire dall’intersezione con le vie Santa Maria dell’Angelo, Severoli e Castellani, divieto di sosta con rimozione forzata; percorso alternativo per raggiungere via Severoli e via Zanelli: dalle vie Cavour, Tonducci e Castellani, dove per quel periodo verrà soppressa la Ztl.

Lavori alla rete gas

Per interventi sulla rete gas sono previste alcune modifiche alla viabilità nel comune di Faenza.

Da lunedì 20 giugno a venerdì 8 luglio, in via Sant’Umiltà nel tratto compreso tra via F.lli Rosselli e piazza Bologna, senso unico di marcia con direzione di marcia da via Rosselli verso via Fornarina;

in piazza Bologna, senso unico di marcia con direzione Forlì – Bologna e obbligo di svolta a destra in via Sant’Umiltà.

Da giovedì 23 a giovedì 30 giugno, all’incrocio tra le vie Cova e Testi, divieto di transito per i mezzi che circolano con direzione di marcia Ravenna- Firenze. Nel tratto di via Cova compreso tra via Gobetti e via Testi, senso unico di marcia con direzione Firenze – Ravenna, da via Gobetti verso via Testi.