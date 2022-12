Incidente in Viale Vittorio Veneto intorno alle 12.30 domenica mattina a Faenza. Una Fiat, con due uomini a bordo, ha imboccato viale Vittorio Veneto dalla rotatoria su via Oberdan. Per cause al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina, l’auto si è scontrata con una Mini Cooper e poi si è ribaltata su una fiancata, arrestandosi in mezzo alla strada. La Mini, a sua volta, è andata a scontrarsi contro una Bmw parcheggiata a lato della strada. Il tutto davanti al bar Giardino e ai diversi avventori che hanno chiamato i soccorsi. Per soccorrere l’automobilista al volante della Fiat è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il ferito poi è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Il tratto iniziale di Viale Vittorio Veneto è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.