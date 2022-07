I Martedì d’Estate nel centro manfredo registrano, anche per il secondo appuntamento, un’ottima partecipazione.

Protagonista del 12 luglio è stato il vino, con la kermesse dal titolo “Faenza in un bicchiere”, un percorso di degustazioni nel cuore della città. Tanti i curiosi che hanno assaggiato le proposte enologiche delle cantine del territorio, invitate per l’occasione.

Non solo vino… il centro manfredo è stato colorato anche dalla ginnastica artistica e ritmica del Club Atletico Faenza Sezione Ginnastica M.G. Macellari, musica live, giochi, esposizioni, gastronomia, spettacoli e visite guidate, coinvolgendo Faenza e il territorio limitrofo.

L’iniziativa organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza, animerà le vie del centro martedì 19 luglio con street band e proposte dedicate ad un pubblico di tutte le età.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.faenzacentro.it o la pagina FB del Consorzio Faenza C’entro.