Oggi, martedì 17 maggio 2022, presso l’aula magna “G. Coppari” via Nuova, 45 si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio ai migliori allievi dell’Istituto a.s. 2020/2021.

La cerimonia è stata presenziata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto GABRIELLA GARDINI, presenti in rappresentanza dell’Istituto i Docenti Silvia Minelli, Valentina Gallegati, Massimo Tazzari (quest’ultimo collaboratore della Dirigente Scolastica).

E’ seguito poi il saluto Sindaco del Comune di Faenza MASIMO ISOLA.

Il Sindaco ha rimarcato la centralità della istruzione tecnica e professionale per lo sviluppo e la crescita del paese e la continua richiesta di Diplomati ITI ed IPSIA da parte delle Aziende ed Imprese del territorio che trova conferma nell’immediato impiego dei Diplomati del ns. Istituto:

chi non sceglie di proseguire gli studi all’Università entro 2 mesi dal Diploma ha già trovato lavoro.

Sono state consegnate le Borse di Studio:

⦁ MONTANARI Maria Angela – figlia di “PRIMO MONTANARI” ha consegnato n. 1 Borsa di Studio destinata all’allievo meritevole distintosi nelle materie ad indirizzo Cl. 4^ Elettronica sez. Tecnica:

⦁ Righetti Davide cl. 5^EE sez. Tecnica

⦁ presenti per l’Associazione “VIAEMILIAPONENTESIE” DIEGO BENAZZI (Presidente Associazione), MARTA CASANOVA e BRUNO NONNI che hanno consegnato n. 2 Borse di Studio destinate agli allievi migliori delle classi 2^, 3^, 4^ della sez. Tecnica e Prof.le:

1. Pieri Mattia cl. 5^BMT sez. Prof.le – ha ritirato la Docente Silvia Minelli in quanto l’Alunno in Stage

2. Savini Alessandro cl. 5^DM sez. Tecnica

⦁ MASSIMO ISOLA in rappresentanza Comune di Faenza per la “FONDAZIONE BERTONI” ed ha consegnato n. 6 Borse di Studio destinate agli allievi migliori della sez. Prof.le, le classi 1^, 3^, 5^:

⦁ Harchiche Aiman cl. 2^AMT sez. Prof.le

⦁ Argnani Alex cl. 2^BMT sez. Prof.le

⦁ Rexha Elton cl. 3^AIA sez. Prof.le a.s. 2020/2021

⦁ Poletti Alessandro cl. 4^BMT sez. Prof.le – ha ritirato il padre in quanto l’Alunno in Stage

⦁ Rossi Marco cl. 4^CMT sez. Prof.le – ha ritirato la madre in quanto l’Alunno in Stage

⦁ Matteucci Cristian cl. 5^BMT sez. Prof.le a.s. 2020/2021