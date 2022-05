La Lampada di Aladino dona un pannello con le “Magie dell’acqua” ai Servizi alla Comunità | VIDEO

Le magie nell’acqua racchiuse in un pannello in ceramica realizzato nei laboratori del centro diurno La Lampada di Aladino, grazie alla collaborazione con l’artista Giuliana Reggi. È stato finalmente ufficialmente inaugurato il pannello Le Magie dell’Acqua realizzato dai frequentatori del centro diurno e installato nella sede dei Servizi alla Comunità del Comune di Faenza ai Salesiani. Un’opera risalente al periodo subito precedente la pandemia, ma, a causa del coronavirus, non è mai stato possibile inaugurarla realmente. E così oggi le autrici e gli autori si sono ritrovati negli uffici di quelli che un tempo venivano chiamati Servizi Sociali per una fotto tutti insieme, in compagnia dei dirigenti e dell’amministrazione comunale