Dopo gli anni dell’infanzia a Marradi, Tommaso Ulivieri è diventato faentino fin da quando era bambino, per residenza e calcististicamente con i colori della Virtus Faenza. Ora vestirà quelli biancoazzurri del Faenza Calcio dove arriva dal Forlimpopoli in cui ha militato nelle ultime stagioni.

Mancino di piede, Ulivieri è un esterno offensivo, dotato di buona tecnica individuale e di velocità, bravo a dribblare palla al piede e saltare l’avversario diretto creando superiorità. Ha un buon rapporto con il gol: 23 nelle ultime due stagioni.

“E’ una grande soddisfazione poter vestire la maglia della squadra della città in cui vivo”. dichiara Tommaso Ulivieri “Ho grande entusiasmo per l’avventura sportiva che sta per iniziare. Occorrerà il massimo impegno perchè il campionato si annuncia molto competitivo, ma sicuramente il gruppo in cui entro a far parte e dove conosco colleghi come Gjordumi e Bro, potrà farsi valere”.

L’allenatore Nicola Cavina descrive così il neo arrivato. “E’ un giocatore di qualità. Può ricoprire più ruoli in fase offensiva dove si è dimostrato efficace come realizzatore e assist. Negli anni è cresciuto e sicuramente arriva con volontà di dimostrare di poter fare bene in Eccellenza e motivazioni alte che lo aiuteranno a migliorare.

Nato a Vicenza il 12 aprile 1996, Tommaso Ulivieri ha dato i primi calci nel settore giovanile della Marradese, prima di passare alla Virtus Faenza e poi al Reda nella Juniores di Serasini, ma presto inserito direttamente in prima squadra e vincere il campionato di Prima Categoria con mister Vezzoli e compagni di squadra come Gjordumi, Marocchi e “Bro”. Un altro anno a Reda, frazione di Faenza in Promozione, poi il ritorno in biancoverde per una annata alla Virtus in Prima Categoria, campionato poi vinto l’anno successivo con il team forlivese del San Leonardo allenato da Bettini, e confluito poi nel Forlimpopoli in cui ha giocato fino a maggio. Ulivieri è uno sportivo a tutto tondo visto che è insegnante di educazione fisica e personal trainer.