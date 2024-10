“A fine giugno 2024 il nuovo consiglio direttivo di ASSOPESCA (Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa, sede a Ravenna Piazza Bernini n.7) ha provveduto a nominare la nuova presidenza dell’associazione Assopesca. Detto vitale organo vede, quale neopresidente Fabio Baldini (attuale presidente anche della cooperativa capannisti Fiumi Uniti CO.FU.SE) vicepresidente vicario Gabriele Orioli, direttore generale di Biesse sistemi e vicepresidente Ottorino Zanellati, imprenditore nel campo della ristorazione a Volano di Codigoro.

Il nuovo presidente subentra al conosciuto Roberto Manzoni, già presidente anche di Fismo Confesercenti, che lascia per sopraggiunti gravi motivi familiari.

Il neopresidente Fabio Baldini, proveniente da un’esperienza quasi quarantennale nei ranghi della Polizia di Stato, nel ringraziare il consiglio per la grande fiducia espressa comunica quanto segue:

“Sono molteplici e complesse le questioni aperte con i vari enti per gli appassionati del capanno da pesca o padellone. Credo vadano difesi a spada tratta tutti quegli esempi di cultura, storicità e tradizione delle nostre zone. Mi sono immediatamente messo al lavoro con tutta la presidenza ed un primo temporaneo risultato è l’aver ottenuto la proroga di tre anni dei capanni che al momento necessitano di adeguamenti alla normativa, ubicati in area di demanio idrico. Risposte positive già ottenute anche dal Parco del Delta del Po, che ha apportato lievi, ma per i capannisti importanti, variazioni al proprio regolamento, come chiesto in ambito CO.FU:SE.

Preziosissima anche la collaborazione con il prof. Oliviero Mordenti di UNIBO, (per la lotta al granchio blu) e con l’assessore Federica Del Conte. Verranno realizzati incontri (alcuni già in programma) con le associazioni territoriali di capannisti e con le amministrazioni competenti. Un caloroso messaggio di amicizia e vicinanza a tutti i capannisti e fruitori”.

”