Il Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna, Renato Esposito, ha depositato una question time per il sindaco e la giuntai.

Ecco il testo completo:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

QUESTION TIME

“Più attenzione alla sicurezza dei Cittadini nelle aree verdi”

Da circa un anno in via della Fontana a Punta Marina, un maestoso pino che si è da tempo pericolosamente inclinato quasi a cadere su marciapiede e strada e sui malcapitati che vi transitino, è stato quasi “imbrigliato” con quel nastro bicolore rosso e bianco che delimita zone in cui il passaggio risulta pericoloso. Quasi che quel po’ di plastica colorata possa da sola trattenere la grandiosa forza dell’albero in caso di caduta…..

Ormai anche quella plastica ha fatto il suo tempo, ne resta solo un po’ “abbracciata” al tronco dell’albero di cui doveva limitare il passaggio.

Considerato che

parliamo di una località turistica che soprattutto d’estate vede incrementare la popolazione residente con conseguente fruizione dell’area verde in cui è sito il pericolante ed incolpevole albero;

E che l’immagine di un albero pericolosamente inclinato sulla testa delle persone non rende giustizia a quegli operatori commerciali che cercano di dare visibilità turistica a quella località balneare;

E che da “turista” non sarei felice di vedere mentre passeggio un simile spettacolo che dimostra incuria e degrado verso il verde pubblico.

Si chiede a Sindaco e Giunta

1. Perché non si è finora provveduto a mettere in sicurezza l’albero e l’aiuola che lo ospita;

2. Cosa si aspetta a ripristinare quel minimo di sicurezza necessaria alla tranquilla vita quotidiana dei nostri Concittadini con l’eliminazione di ogni possibile pericolo per la loro incolumità.”