Continua sicura la sua marcia l’Under 19 del Faenza calcio che si impone 1-0 sul forte Classe grazie a una rete di Ceroni su calcio di punizione. La squadra biancazzurra sempre prima in classifica.

Prossimo turno, sabato 4 febbraio (ore 15) in trasferta sul difficile campo della Savignanese.

La Under 17 (2006)di Alberto Fiorentini perde 3-4 a Meldola. Gol manfredi di Servadei Zoli e Dotti. Domenica 5 febbraio (ore 10.30) partita al “Bruno Neri” con la Portuense.

Ancora uno stop per l’Under 16 (2007) di Matteo Negrini che perde 0-1 a Castel Maggiore con il Progresso. Possibilità di ripartire già il 5 febbraio (ore 10.30) al “San Rocco” contro il Fossolo 76.

La Under15 (2008) di Alessandro Fabbri viene sconfitta in casa 1-3 dallo United Riccione. In gol Berrah per biancoazzurri. Prossimo turno a Castel Maggiore con il Progresso.

Riparte bene nella prima giornata del girone di ritorno, il campionato dell’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio, che vince 3-1 sul Sant’Agata, grazie ai gol di Ceruti, Bassetti e Gentilini. Da segnalare il portiere Laghi che para anche un rigore. Prossimo match a Brisighella.

Partite amichevoli: gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro pareggiano con il Felsina Bologna, mentre gli Esordienti 2011 di Fabrizio Ciottoli perdono con il Persiceto.

Applausi per i Pulcini2013 di Edo Drymishi, che giungono terzi al torneo di Piumazzo (Mo).

I Primi Calci 2015di Marco Benericetti si qualificano per le finali al torneo di Tozzona a Imola vincendo con SPAL