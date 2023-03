La Fenix vince con autorità in casa della Flamigni Panettone Forlì e conquista i play off con quattro giornate d’anticipo. L’obiettivo delle faentine sarà ora quello di ottenere il miglior piazzamento negli spareggi promozione nel testa a testa con l’Emanuel Riviera Volley Rimini dove in palio c’è il secondo posto.

La grande determinazione permette alla Fenix di vincere agevolmente i primi due set (25-7 e 25-12) poi le forlivesi reagiscono: l’ultimo periodo è infatti più combattuto e termina 25-22 per le ospiti.

“La partita si è risolta abbastanza agevolmente soprattutto nei primi due set grazie ad una bella prestazione in battuta, ma anche negli altri fondamentali – sottolinea coach Angelo Manca -. Ad onor del vero devo dire che come all’andata anche in questa occasione la Flamigni Panettoni purtroppo era priva di molte titolari e quindi ha sicuramente giocato sotto il suo potenziale.

Devo fare i complimenti alle mie ragazze, che a parte qualche svista nel terzo set, hanno giocato una buona gara”.

Nel prossimo turno la Fenix riceverà sabato 11 marzo alle 17 la capolista Cervia.

Flamigni Panettone Forlì – Fenix Faenza 0-3 (7-25; 12-25; 22-25)

FORLI’: Aldrovandi ne, Assorti, Berti, Biondi 2, Strada, Calabrese 4, Cisse 7, Foschi ne, Kunda 7, Nanni, Rambelli 6, Ricci (L1). All.: Mazzotti

FAENZA: Alberti 7, Goni ne, Bertoni 10, Solaroli ne, Gorini 3, Betti 11, Emiliani 2, Baldani 5, Spada 8, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 4. All.: Manca

ARBITRI: Vandi – Tassinari

NOTE. Punti in battuta: FO: 3, FA: 10; Errori in battuta: FO: 4, FA: 3; Muri: FO: 5, FA: 1