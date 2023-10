“Con grande stupore leggo la dichiarazione odierna del consigliere del movimento 5s Schiano, in cui lo stesso dichiara di essere stato deriso in corso di seduta da un consigliere di Fratelli d’Italia, di cui però non cita il nome. Presumo che oggetto di tanta attenzione sia il sottoscritto, visto che in corso di seduta lo stesso Schiano mi ha citato a sproposito, e come al solito facendo una disamina totalmente “lunare” su eventuali responsabilità del Governo Meloni.

E’ davvero singolare ricevere lezioni di buon governo dal rappresentante di un partito di cui resterà nella storia d’Italia solo l’incapacità e la totale mancanza di competenza e buonsenso amministrativo ( basti ricordare 500/600 mln di euro buttati letteralmente nel pattume per i banchi a rotelle, o l’incompetenza di ministri economici totalmente privi di qualsiasi esperienza lavorativa). Ma ciò che è davvero inaccettabile è la spregiudicatezza con la quale si manipola la realtà, mentendo sapendo di mentire quando si afferma che Fratelli d’Italia schernisce Imprese e Cittadini Ravennati, o lo stesso Schiano.

A tal proposito vorrei ricordare al consigliere del movimento 5S che esiste la registrazione delle sedute di cui può chiedere copia e dimostrare con i fatti e non con le sue solite chiacchiere, la fondatezza di accuse così gravi.

Noi di Fratelli d’Italia lavoriamo a Ravenna come a Roma, nell’esclusivo interesse dei Cittadini, gli unici a cui va il nostro rispetto e la nostra dedizione.

Chiudo ricordando al consigliere Schiano, come il Commissario Figliuolo stia lavorando nel migliore dei modi a tutela delle giuste pretese di chi ha ricevuto danni a causa dell’alluvione che ha devastato le nostre terre.

Basta rifarsi ai provvedimento governativi ed alla struttura commissariale che, ne sono certo, come già dichiarato dal Generale, sta lavorando nella maniera più celere, efficiente e trasparente possibile.

Ma tali concetti, efficienza, trasparenza e capacità, sono probabilmente estranei al lessico politico del movimento 5s….”