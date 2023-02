“Da quasi due settimane, la Giunta del Comune di Ravenna ha avuto un avvicendamento: l’avv. Igor Gallonetto non ha più la delega ai Diritti degli Animali, la quale è passata all’avv. Federica Moschini.

Con l’avv. Gallonetto non tratteremo più di animali, ma solamente di “verde pubblico e riforestazione”, un settore che è inserito nelle finalità istituzionali dell’Enpa.

Nei pochi anni durante i quali ci siamo relazionati con l’avv. Gallonetto abbiamo avuto dei confronti quasi sempre costruttivi e non ci resta che sperare che con l’avv. Moschini le cose possano se non migliorare almeno mantenersi sul livello simile a quello intrattenuto con l’avv. Gallonetto.

Con quest’ultimo non sarà un completo addio, dato che, come sopra detto, avremo modo di reincontrarci per trattare di questioni naturalistiche ed ambientaliste.

Il passaggio del testimone dell’Assessorato ai Diritti degli Animali ci ha colti di sorpresa e, ci sia consentito dirlo, il cambio avviene in un momento che ci pare non opportuno.

Va, infatti, evidenziato che è in corso l’individuazione del nuovo gestore del canile, una fase che ci pare delicata in considerazione di alcuni aspetti.”

Il Presidente Dott. Carlo Locatelli