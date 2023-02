Saranno in totale 278 gli operatori impegnati domani per accogliere gli 84 miranti in arrivo verso le 12 con la nave Ocean Viking sul porto di Ravenna.

Tra questi figurano 48 volontari e 120 tra agenti e militari di polizia di Stato e locale, carabinieri e guardia di Finanza.

Saranno presenti pure la capitaneria con tre motovedette, i vigili del fuoco con cinque mezzi e il Comune con cinque assistenti sociali e 15 mediatori distribuiti su due turni.

Per la parte sanitaria ci saranno due medici dell’Usmaf e 10 operatori del 118. Sono intanto in corso al terminal crociere di Porto Corsini tutte le operazioni di allestimento dei tre settori previsti dalla Prefettura ravennate: sanitario, ristoro e vestiario, servizi sociali e adempimenti di polizia.