La Palestra della Scienza di Faenza, in solidarietà con le persone coinvolte dai recenti eventi meteorologici, apre le sue porte per visite guidate, con la presentazione di semplici e divertenti esperienze.

Gli incontri sono dedicati in particolare ai ragazzi in età scolare e si terranno nelle giornate di sabato 27 maggio dalle ore 16.30 fino alle 18.30 e di domenica 29 maggio dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede in via Cavour 7 a Faenza.

Necessaria la prenotazione al 3392245684.