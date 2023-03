La Cooperativa Sociale Lunazzurra, cooperativa istituita nel 2008 da un gruppo di professionisti del terzo settore e dell’assistenza anziani che offre servizi di carattere residenziale, semiresidenziale e domiciliare, per rispondere alle esigenze della popolazione, ha recentemente preso in gestione il poliambulatorio “Il Glicine”, di Modigliana, nato nel 1992, il quale ha sempre svolto attività di medicina specialistica ed è punto di riferimento per il territorio.

La riapertura del Poliambulatorio, che è prevista dopo la metà di aprile, (verso il 20 aprile) vuole rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire l’erogazione di servizi in accreditamento richiesti dall’Azienda Usl.

L’attività del poliambulatorio erogherà specialità in committenza, quali l’ecografia, l’urologia, l’ortopedia e la cardiologia, secondo le richieste dell’Asl e saranno erogate attraverso il sistema cup; erogherà prestazioni in regime privato, per quanto riguarda le specialità di ginecologia, geriatria e podologia, per le quali gestirà un’agenda privata in collaborazione con i medici dedicati.

L’attività del poliambulatorio prevede la presenza un addetto alla segreteria e di personale specializzato (oss ed infermieri) in base alle necessità richieste dal servizio, dagli specialisti e per garantire un adeguato rapporto sia con il CUP che con l’Asl.

La tutela della salute è obiettivo principale della Cooperativa Lunazzurra e dell’Amministrazione Comunale, la riapertura del Poliambulatorio offrirà un servizio aggiuntivo garantendo professionalità e competenza attraverso attività diagnostico-terapeutiche efficaci ed efficienti.