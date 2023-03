Reduce per la prima volta in stagione da due vittorie consecutive e dalla settimana si sosta per il weekend dedicato alle finali di Coppa Italia, l’OraSì torna in campo al Pala De Andrè per un altro derby. Domenica 19 marzo, alle ore 17 (diretta televisiva su ÈTv Rete7), infatti, i giallorossi ospitano la RivieraBanca Basket Rimini nel match valido per la penultima giornata della stagione regolare del Girone Rosso di Serie A2.

A due giornate dalla fine della prima fase Ravenna può ancora sperare nella salvezza diretta, anche se, dopo i punti persi per il ritiro di Ferrara, questa non dipende solo dai risultati dei ragazzi di Coach Lotesoriere, che ci proveranno comunque fino alla fine e, contro i biancorossi degli ex Masciadri (in campo) e Zambelli (in panchina come assistente), cercano anche una rivincita dopo la sconfitta dell’andata.

La palla a due è in programma alle ore 17 di domenica 19 marzo. Arbitri della partita saranno Giacomo Dori di Mirano (VE), Valerio Salustri di Roma e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Riprendiamo il nostro cammino in un derby, affrontando Rimini che ha dimostrato sul campo di essere una delle migliori sei di questo campionato, conquistando ben ventiquattro punti. Come detto qualche settimana fa, queste ultime gare ci avrebbero visto affrontare sempre squadre fisicamente molto superiori a noi, quindi il primo step sarà quello di provare a vincere queste battaglie fisiche a tutto campo e sotto i tabelloni, e poi sicuramente provare a limitare il potenziale offensivo di una squadra che è seconda per produzione punti nel girone. Allo stesso tempo vogliamo consolidarci sempre più sui livelli che stiamo raggiungendo, sapendo che abbiamo ancora margine di crescita su tante piccole cose su cui stiamo quotidianamente lavorando”.

La classifica

Unieuro Forlì 38, Giorgio Tesi Group Pistoia, Tramec Cento 32, Apu Old Wild West Udine 26, UEB Gesteco Cividale 24, Fortitudo Flats Service Bologna 22, RivieraBanca Basket Rimini 20, HDL Nardò, Umana Chiusi 18, Staff Mantova 16, Caffè Mokambo Chieti, OraSì Ravenna 14, Allianz Pazienza San Severo 12.

Il Basket Ravenna sostiene l’associazione Spazio 104 Insieme

Il Basket Ravenna partecipa all’iniziativa “Facciamo squadra, viaggiamo insieme”, vendita di uova di Pasqua per sostenere l’associazione Spazio 104 Insieme, in collaborazione con lo sport ravennate. La società giallorossa metterà a disposizione 10 biglietti omaggio per la prima gara della seconda fase, che saranno tra le sorprese delle uova di Pasqua, disponibili per l’acquisto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, nella sede di via Don Carlo Sala 7 e nei negozi associati, oltre 50, che esporranno la locandina dell’iniziativa.

Gli sportivi e i tifosi potranno trovare le uova durante le gare e le partite in una postazione dedicata con i volontari di Spazio 104 Insieme che forniranno anche informazioni sulla loro attività. Un banchetto per la vendita delle uova sarà presente al Pala De Andrè in occasione della partita tra OraSì Ravenna e Rimini, domenica 19 marzo.

Ospiti speciali

Oltre all’associazione Spazio 104 Insieme, alla partita sarà presente tra il pubblico un gruppo di ragazzi del Centro di Aggregazione Quake.

Presenti anche diverse squadre giovanili del territorio, oltre ai ragazzi del Junior Basket Ravenna e alla nutrita delegazione della Compagnia dell’Albero, che collabora con la società giallorossa in diverse formazioni Under: in particolare saranno alla partita i ragazzi del Basket Russi e del Basket 3 Colli Brisighella.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 16 di domenica 19 marzo, così come i cancelli del palazzetto. Prevista inoltre un’apertura straordinaria in mattinata, dalle 11 alle 13.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto intero tribuna: 17 euro

Biglietto ridotto (universitari, under 18 e over 65): 12 euro

Biglietto omaggio (atleta Basket Ravenna e under 6 anni)

Live match

Diretta su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia-Romagna ed in streaming in chiaro su e-tv.it) e streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).